Deux pics saisonniers en cours

De plus en plus de personnes souffrent d'allergies saisonnières et celles-ci semblent de plus en plus intenses.
Qu'est-ce qui explique cette situation? Est-ce que les allergies affectent votre vie quotidienne?
Écoutez la conversation à ce sujet avec Dre Marie-Josée Francoeur, allergologue pédiatrique et directrice des communications à l'Association des allergologues et immunologues du Québec, avec Marie-Eve Tremblay à Radio Textos.
«En ce moment, on est au chevauchement de deux pics saisonniers. Au printemps, c'est le pollen des arbres. À partir de mai-juin, il y a aussi ceux des graminés qui s'ajoutent. Ça peut expliquer pourquoi les symptômes sont parfois pires.»