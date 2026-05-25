Deux pics saisonniers en cours

De plus en plus de personnes souffrent d'allergies saisonnières et celles-ci semblent de plus en plus intenses.

Qu'est-ce qui explique cette situation? Est-ce que les allergies affectent votre vie quotidienne?

Écoutez la conversation à ce sujet avec Dre Marie-Josée Francoeur, allergologue pédiatrique et directrice des communications à l'Association des allergologues et immunologues du Québec, avec Marie-Eve Tremblay à Radio Textos.