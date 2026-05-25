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L'expert en paranormal Christian Page

Le gouvernement américain et les ovnis: «C’est du niaisage»

par 98.5

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18:20

Entendu dans

Radio textos

le 25 mai 2026 12:08

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Christian Page
Christian Page
Le gouvernement américain et les ovnis: «C’est du niaisage»
Christian Page / Cogeco Média

Christian Page ne cache pas sa profonde déception en lien avec les nouveaux dossiers sur les ovnis rendus publics par le gouvernement américain.

Pour celui qui étudie les phénomènes paranormaux depuis les années 70, ces documents ne sont qu'une répétition de rapports déjà connus depuis des décennies, comme ceux du projet Blue Book, et ne contiennent aucune révélation sur d'éventuels engins ou cadavres extraterrestres.

Écoutez l'expert en paranormal Christian Page faire le point, lundi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Autre sujet abordé

  • La résurrection d'espèces disparues, comme le mammouth laineux et le moa.

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