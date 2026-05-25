Christian Page ne cache pas sa profonde déception en lien avec les nouveaux dossiers sur les ovnis rendus publics par le gouvernement américain.

Pour celui qui étudie les phénomènes paranormaux depuis les années 70, ces documents ne sont qu'une répétition de rapports déjà connus depuis des décennies, comme ceux du projet Blue Book, et ne contiennent aucune révélation sur d'éventuels engins ou cadavres extraterrestres.

Écoutez l'expert en paranormal Christian Page faire le point, lundi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

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