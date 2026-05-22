Spécial course automobile

Marie-Eve Tremblay réunit son Boys Club pour un spécial Formule 1.

Autour de la table, Luc Poirier, Bertrand Godin et Hugo Meunier confrontent leurs visions de l'événement.

Si les deux premiers vibrent pour le prestige et la passion automobile, Hugo Meunier joue les éteignoirs en pointant du doigt l'impact écologique et les dérives sociales du Grand Prix du Canada.

Écoutez l'auteur et journaliste Hugo Meunier, Luc Poirier, entrepreneur et investisseur, ainsi que Bertrand Godin, pilote et spécialiste en sécurité routière, vendredi au Boys Club de Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.