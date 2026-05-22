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Spécial course automobile

F1, argent et préjugés: le débat du Boys club

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 22 mai 2026 12:09

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Hugo Meunier
Hugo Meunier
F1, argent et préjugés: le débat du Boys club
Radio textos / Cogeco Média

Marie-Eve Tremblay réunit son Boys Club pour un spécial Formule 1. 

Autour de la table, Luc Poirier, Bertrand Godin et Hugo Meunier confrontent leurs visions de l'événement.

Si les deux premiers vibrent pour le prestige et la passion automobile, Hugo Meunier joue les éteignoirs en pointant du doigt l'impact écologique et les dérives sociales du Grand Prix du Canada. 

Écoutez l'auteur et journaliste Hugo Meunier, Luc Poirier, entrepreneur et investisseur, ainsi que Bertrand Godin, pilote et spécialiste en sécurité routière, vendredi au Boys Club de Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.

«Donc moi, pour moi c'est le mystère. Tantôt je m'en venais dans le métro, je croisais les gens qui allaient au Grand Prix et c'est une faune que je connais pas. [...] La culture du char, de la boucane, c'est pas moi.»

Hugo Meunier

Autre sujet abordé: 

  • Une expérience personnelle avec la gale.

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