Une trentaine de femmes dénoncent le chanteur Patrick Bruel pour violences sexuelles et 12 plaintes sont actuellement étudiées par la justice.

Alors que ses spectacles à Québec ont été annulés, les réactions recueillies dans un vox-pop à Paris face à cette situation s'avèrent fort polarisantes et soulèvent un malaise quant à la présomption d'innocence et au soutien aveugle des fans.

Écoutez le chroniqueur Nicolas Duvernois aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il souligne qu'au-delà de la présomption d’innocence, la réaction du public français qui balaie du revers de la main les témoignages des victimes est révoltante.

Selon lui, un artiste de cette envergure a une responsabilité publique et devrait de lui-même mettre sa carrière sur pause le temps que la justice fasse son œuvre.