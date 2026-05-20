 Aller au contenu
Violences sexuelles

Patrick Bruel: doit-on séparer l’œuvre de l’artiste?

par 98.5

0:00
23:23

Entendu dans

Radio textos

le 20 mai 2026 11:41

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois
Patrick Bruel: doit-on séparer l’œuvre de l’artiste?
Nicolas Duvernois / Cogeco Média

Une trentaine de femmes dénoncent le chanteur Patrick Bruel pour violences sexuelles et 12 plaintes sont actuellement étudiées par la justice.

Alors que ses spectacles à Québec ont été annulés, les réactions recueillies dans un vox-pop à Paris face à cette situation s'avèrent fort polarisantes et soulèvent un malaise quant à la présomption d'innocence et au soutien aveugle des fans.

Écoutez le chroniqueur Nicolas Duvernois aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il souligne qu'au-delà de la présomption d’innocence, la réaction du public français qui balaie du revers de la main les témoignages des victimes est révoltante.

Selon lui, un artiste de cette envergure a une responsabilité publique et devrait de lui-même mettre sa carrière sur pause le temps que la justice fasse son œuvre.

Vous aimerez aussi

Le renouvellement de Churchill Falls: le Québec est-il condamné à négocier?
Lagacé le matin
Le renouvellement de Churchill Falls: le Québec est-il condamné à négocier?
0:00
8:54
«Ma grand-mère de 86 ans est en meilleure forme que moi» -Michaël Flamand
La commission
«Ma grand-mère de 86 ans est en meilleure forme que moi» -Michaël Flamand
0:00
14:29
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Palmarès Protégez-Vous: Québec trône en tête des villes où s'établir
Rattrapage
Où fait-il bon vivre?
Palmarès Protégez-Vous: Québec trône en tête des villes où s'établir
Écrans tactiles en voiture: le grand mécontentement des automobilistes
Rattrapage
Problèmes majeurs de fiabilité et de sécurité
Écrans tactiles en voiture: le grand mécontentement des automobilistes
Élections au Québec: la moitié des électeurs pourraient changer d'idée
Rattrapage
Sondage Léger
Élections au Québec: la moitié des électeurs pourraient changer d'idée
Portrait alimentaire: une étude révèle ce que mangent les Québécois
Rattrapage
Plus de 26 000 repas répertoriés
Portrait alimentaire: une étude révèle ce que mangent les Québécois
Folie des lancements de produits: pourquoi perd-on la tête?
Rattrapage
Files d’attente interminables et impatience
Folie des lancements de produits: pourquoi perd-on la tête?
Pourquoi les publicités télévisées nous agressent-elles autant le cerveau?
Rattrapage
Son compressé, hyperstimulation et neurosciences
Pourquoi les publicités télévisées nous agressent-elles autant le cerveau?
Covoiturage municipal: fausse bonne idée ou transport de l'avenir?
Rattrapage
Le rôle de l'État dans nos vies
Covoiturage municipal: fausse bonne idée ou transport de l'avenir?
Tendances alimentaires sur les réseaux sociaux: les «croquettes pour hommes»
Rattrapage
Le Boys club
Tendances alimentaires sur les réseaux sociaux: les «croquettes pour hommes»
Dating et fatigue: pourquoi chercher l’amour devient si épuisant?
Rattrapage
Sexe et société
Dating et fatigue: pourquoi chercher l’amour devient si épuisant?
Cartes-cadeaux Starbucks: votre argent est-il pris en otage?
Rattrapage
Vers un recours collectif
Cartes-cadeaux Starbucks: votre argent est-il pris en otage?
Mélissa Désormeaux-Poulin: «Jouer, c'est devenu une drogue»
Rattrapage
Lâcher-prise et vulnérabilité
Mélissa Désormeaux-Poulin: «Jouer, c'est devenu une drogue»
Les secrets du vestiaire du Tricolore, selon Kevin Raphael
Rattrapage
Canadiens de Montréal
En marge des séries
Les secrets du vestiaire du Tricolore, selon Kevin Raphael
Vols à l’étalage: les malfaiteurs ne se cachent même plus…
Rattrapage
Les honnêtes citoyens paient pour les voleurs
Vols à l’étalage: les malfaiteurs ne se cachent même plus…
L’entrée de «faque» au dictionnaire: explication de Guy Bertrand
Rattrapage
Débat linguistique
L’entrée de «faque» au dictionnaire: explication de Guy Bertrand