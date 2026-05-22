Sexe et société

Marie-Eve Tremblay et la sexologue Sylvie Lavallée explorent une question cruciale: le sexe peut-il réellement réconcilier un couple après une dispute?

Loin des idées reçues, Sylvie nous invite à réfléchir au véritable rôle de la sexualité dans ces moments de tension.

Besoin de se rassurer pour l'un et le blocage émotionnel pour l'autre, le sexe après une chicane cache souvent des dynamiques inconscientes, comme la peur de perdre l'autre.

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, expliquer le tout, vendredi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.