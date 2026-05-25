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Rapport sur la souveraineté

À qui s’adresse le mouvement souverainiste?

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Entendu dans

Radio textos

le 25 mai 2026 10:17

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
À qui s’adresse le mouvement souverainiste?
Le commentaire de Stéphane Gendron / Cogeco Média

L’organisme indépendantiste Oui Québec a dévoilé pendant la fin de semaine un rapport sur la souveraineté du Québec. 

Pour dresser un portrait représentatif de la société, cinquante organisations ont été consultées, dont des chambres de commerce, centrales syndicales et groupes communautaires. 

Et un constat s’est imposé, soit celui que la fierté québécoise semble être remplacée par la fermeture et l’enjeu du vivre-ensemble avec les immigrants. 

Est-ce que le mouvement souverainiste a évolué avec les années? À qui s’adresse-t-il aujourd’hui?

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, en discuter avec Marie-Eve Tremblay à Radio Textos

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