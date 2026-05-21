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Séries de la Coupe Stanley

Canadiens et matchs serrés: gare aux montagnes russes cardiaques à la maison!

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Entendu dans

Radio textos

le 21 mai 2026 10:48

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Canadiens et matchs serrés: gare aux montagnes russes cardiaques à la maison!
Hockey et santé cardiaque: une étude de 2017 montre un risque d’infarctus majeur accru de 40 % chez les hommes de 50-55 ans lors des victoires, lié à l’euphorie, l’adrénaline, et de mauvaises habitudes alimentaires. / milkovasa/ Adobe Stock

Avis aux partisans des Canadiens de Montréal: les matchs de séries ne font pas que soulever les passions, ils font aussi bondir l'achalandage à l'Institut de cardiologie.

L'animatrice Catherine Beauchamp reçoit la Dre Julie Sirois et le Dr Hung Ly pour explorer les effets surprenants du hockey sur notre corps.

Entre l'adrénaline des prolongations, les excès festifs et les émotions fortes de la victoire, notre cœur vit un véritable effort physique, parfois comparable à une séance de pelletage.

Découvrez comment vivre les matchs intensément, tout en restant à l'écoute des signaux d'alarme de votre corps.

Écoutez Dre Julie Sirois, cheffe du département en médecine d'urgence et Dr Hung Ly, cardiologue interventionnel de l'Institut de cardiologie de Montréal expliquer le tout, jeudi à Radio textos.

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