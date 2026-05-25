Fréchette souhaite en faire plus pour les familles

De passage dans un supermarché de Sherbrooke, la première ministre du Québec a annoncé trois nouvelles mesures pour alléger le coût de la vie, dont l'abolition de la TVQ sur certains produits d’épicerie, incluant fruits et légumes prêts à servir et muffins individuels, à partir du 15 juillet.

Québec estime que le retrait de la TVQ sur ces différents produits permettra à un couple avec deux enfants d’économiser près de 50$ en moyenne sur une année.

Cette mesure est-elle suffisante pour «donner de l’oxygène aux Québécois», tel que le prétend Mme Fréchette?

Écoutez l'économiste Sylvain Charlebois, professeur à l'Université Dalhousie, revenir sur l'annonce de la CAQ, lundi midi, à La commission.

Christine Fréchette en a également profité pour annoncer que son gouvernement réduira de 50$ le coût de l’immatriculation des véhicules et une augmentation du crédit d’impôt pour solidarité.