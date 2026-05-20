Un récent sondage Léger révèle une volatilité exceptionnelle au sein de l'électorat québécois: près d'un électeur sur deux affirme que son choix n'est pas définitif en vue des prochaines élections.

Philippe J. Fournier, analyste politique pour Québec 125, souligne que cette situation à cinq partis est du jamais vu depuis longtemps au Québec.

Bien que le Parti Québécois (PQ) mène actuellement avec 30% des intentions de vote, ses appuis semblent avoir plafonné, tandis que la Coalition Avenir Québec (CAQ), menée par la nouvelle première ministre Christine Fréchette, enregistre une hausse de cinq points pour atteindre 22%.

Écoutez Philippe J. Fournier aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.