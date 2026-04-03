Le chroniqueur et vulgarisateur scientifique Martin Carli nous plonge dans les coulisses de la prochaine étape cruciale de l’exploration lunaire, entre tests technologiques et gestion du quotidien en apesanteur.

Après un demi-siècle sans voyage vers notre satellite, la mission Artemis II marque un tournant historique.

Le chroniqueur explique que la capsule Orion, actuellement en orbite, sert de laboratoire géant pour préparer les futures missions habitées.

Au-delà des manœuvres complexes d'approche entre modules, l'équipage doit composer avec une logistique de vie spartiate dans un espace restreint, comparable à deux fourgonnettes pour quatre personnes.

Écoutez Martin Carli faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.