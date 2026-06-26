Une visibilité internationale inouïe

La designer montréalaise Marie-Eve Beaudoin, fondatrice et directrice créative de la marque Three Dimensional, raconte avec émotion comment la popstar internationale Katy Perry a adopté l'une de ses créations pour sa tournée mondiale.

Il s'agit d'une chemise blanche structurée de sa collection arborant l'inscription ironique «I am not a robot».

L'opportunité s'est concrétisée grâce à une collaboration avec l'hôtel Fairmont de Montréal, où la designer a pu laisser un vêtement dans la chambre de la chanteuse lors de son passage.

Fort de ce tremplin majeur, Marie-Eve Beaudoin annonce qu'elle présentera sa première collection à Paris en février 2027.

Écoutez Marie-Eve Beaudoin, fondatrice et directrice créative de Three Diamonds, vendredi au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix et Philippe Cantin.