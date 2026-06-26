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Un parcours difficile

Sortie des centres jeunesses: «On m'a droppé devant la porte» -Michael Houle

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Entendu dans

Cantin le matin

le 26 juin 2026 09:09

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sortie des centres jeunesses: «On m'a droppé devant la porte» -Michael Houle
Philippe Cantin / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

À l'approche des déménagements du 1er juillet, alors que la crise du logement frappe durement, Nancy Audet, cofondatrice cofondatrice de l'organisme Ékip Jeunesse, lance un cri du cœur au micro de Philippe Cantin.

Devant des organismes débordés et une augmentation appréhendée des personnes à la rue, une grande collecte de solidarité est organisée les 3 juillet et 4 juillet de 9h à 16h au 5600 rue Hochelaga à Montréal.

On donne également la parole à Michael «Mike» Houle, qui raconte son parcours difficile après avoir été laissé à lui-même dès sa sortie du système de protection de la jeunesse à 18 ans.

Aujourd'hui résilient et impliqué socialement, Mike rappelle l'importance cruciale d'offrir du matériel de base, comme des tentes, pour redonner un minimum de dignité humaine à ceux qui dorment dehors.

Écoutez Nancy Audet, cofondatrice de l'organisme Ékip Jeunesse, et le jeune Mike parler de son vécu, vendredi à Cantin le matin. 

«Chaque année, sur les 2000 jeunes qui quittent le système de la protection de la jeunesse, il y en a 600 qui se retrouvent à la rue.»

Nancy Audet

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