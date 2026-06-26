En tournée d'adieux cet été

La célèbre chanson Embarque ma belle du groupe Kaïn, devenue un véritable hymne festif au Québec depuis sa sortie à l'été 2005, a des origines pour le moins étonnantes.

En entretien, l'auteur-compositeur-interprète Steve Veilleux a confessé avec humour que ce succès est né d'un «horrible mensonge» destiné à charmer une jeune femme rencontrée au début de la vingtaine.

Alors qu'il n'avait aucune affinité pour le plein air ou le camping, il a prétendu le contraire pour la séduire, ce qui a mené à un week-end sous la pluie au Mont Tremblant, où la chanson a finalement été composée.

Écoutez Steve Veilleux aborder le tout, vendredi matin, en compagnie de la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix, à l'émission de Philippe Cantin.

Le morceau, écrit d'un trait pour s'excuser d'avoir été démasqué en tentant de partir un feu, n'a pourtant pas fait l'unanimité au départ avec les membres du groupe.

Incapable de convaincre ses amis, ni les radios de l'époque qui la trouvaient trop «country», c'est finalement grâce à l'insistance de leur gérant et à la réponse spontanée du public en spectacle que le titre s'est taillé une place sur leur deuxième album, devenant le classique que l'on connaît.

Quant à l'histoire d'amour qui a inspiré ce mensonge, elle s'est soldée par une relation de huit ans et la naissance de son fils.

Le groupe Kaïn est actuellement sur la route pour sa tournée d'adieux à l'été 2026, un moment chargé d'émotions devant des foules impressionnantes qui reprennent leurs succès à l'unisson.

Il exprime sa profonde gratitude envers les fans, qui ont adopté leur musique, soulignant que le groupe s'est toujours appuyé sur le soutien du public face à une industrie parfois plus réticente.