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Les options des Canadiens de Montréal

Repêchage de la LNH: le CH va-t-il bouger son 28e choix?

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Entendu dans

Cantin le matin

le 26 juin 2026 08:26

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Philippe Cantin
Philippe Cantin

et autres

Repêchage de la LNH: le CH va-t-il bouger son 28e choix?
Martin McGuire et Dany Dubé / Cogeco Média

À quelques heures du repêchage de la LNH, Martin McGuire et Dany Dubé analysent les options des Canadiens de Montréal.

Martin McGuire ne serait pas surpris de voir l'équipe transiger son 28e choix de premier tour, soulignant que le CH possède un surplus de jeunes défenseurs de valeur, comme Adam Engström, Arber Xhekaj ou David Reinbacher, pour servir de monnaie d'échange.

De son côté, Dany Dubé juge «inadmissible» que Lane Hutson n'ait pas encore de partenaire de jeu stable et d’expérience, pressant l'organisation d'utiliser ses cartes pour lui trouver un coéquipier à sa hauteur.

Un défenseur comme Rasmus Andersson des Golden Knights de Vegas, lui qui deviendra joueur autonome sans restriction, pourrait-il combler ce besoin?

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, respectivement descripteur et analyste des matchs du Tricolore de Cogeco Média, jeudi à Cantin le matin

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