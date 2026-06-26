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Il refuse la «résignation» et choisit l'ambition

En route vers l'élection: «J'ai encore le feu qui brûle» -Jean-François Roberge

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Entendu dans

Cantin le matin

le 26 juin 2026 08:14

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
En route vers l'élection: «J'ai encore le feu qui brûle» -Jean-François Roberge
Jean-François Roberge, ministre de la Langue française / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Alors que la liste des ministres caquistes qui quittent la vie politique s'allonge, le ministre de la Langue française et député de Chambly, Jean-François Roberge, confirme qu'il sollicitera un nouveau mandat sous la direction de la première ministre Christine Fréchette.

Il s'est dit emballé par ce renouveau, affichant ses ambitions économiques et sa volonté ferme de protéger l'identité québécoise.

Le ministre a profité de l'occasion pour critiquer le récent Livre bleu du Parti québécois sur l'indépendance, le qualifiant de grande «déconnexion» par rapport aux priorités réelles des citoyens.

Confiant pour le scrutin du 5 octobre, il estime que la CAQ saura l'emporter dans cette course à trois.

Écoutez Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, vendredi au micro de Philippe Cantin. 

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