 Aller au contenu
Médaille décernée en 2024, mais pas encore remise

Pierre Chastenay reçoit officiellement l’Ordre du Canada

par 98.5

0:00
10:03

Entendu dans

Cantin le matin

le 26 juin 2026 09:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Pierre Chastenay reçoit officiellement l’Ordre du Canada
Pierre Chastenay, devant le projecteur de l'ancien Planétarium de Montréal en 2011. / Peter Ray/ La Presse Canadienne

L'astronome, communicateur scientifique et professeur titulaire de didactique des sciences à l'UQAM, Pierre Chastenay, a officiellement reçu son insigne de membre de l’Ordre du Canada, une distinction qui lui avait été décernée en 2024.

La cérémonie s'est déroulée à Rideau Hall sous la présidence de la nouvelle gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, dont il s'agissait de la toute première remise officielle de médailles.

Écoutez Pierre Chastenay aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Revenant sur son parcours exceptionnel, le trifluvien a confié que sa passion pour les étoiles et la communication scientifique remonte à sa tendre enfance, marquée notamment par une première présentation orale sur la comète Kohoutek en 1973, alors qu'il n'était qu'en quatrième année.

Il déplore toutefois la détérioration constante de la qualité du ciel nocturne en raison de la pollution lumineuse urbaine et commerciale, qui nous prive de spectacles grandioses comme la Voie lactée.

Vous aimerez aussi

Troisième lien: Éric Duhaime dénonce le projet de la CAQ
Cantin le matin
Troisième lien: Éric Duhaime dénonce le projet de la CAQ
0:00
11:21
Double séisme au Venezuela: «Ça ressemble à une zone de guerre»
Cantin le matin
Double séisme au Venezuela: «Ça ressemble à une zone de guerre»
0:00
6:34
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
Embarque ma belle de Kaïn: l'histoire d'un «horrible mensonge»
Rattrapage
En tournée d'adieux cet été
Embarque ma belle de Kaïn: l'histoire d'un «horrible mensonge»
Théâtre La Marjolaine: Marc-André Coallier présente la pièce Monsieur le Maire
Rattrapage
Plus vieux théâtre d'été du Québec
Théâtre La Marjolaine: Marc-André Coallier présente la pièce Monsieur le Maire
Sortie des centres jeunesses: «On m'a droppé devant la porte» -Michael Houle
Rattrapage
Un parcours difficile
Sortie des centres jeunesses: «On m'a droppé devant la porte» -Michael Houle
Canicule en Europe: le bilan s'alourdit en Espagne
Rattrapage
Au moins 327 morts
Canicule en Europe: le bilan s'alourdit en Espagne
Katy Perry porte une création du Québec: «C’est là que les étoiles s’alignent»
Rattrapage
Une visibilité internationale inouïe
Katy Perry porte une création du Québec: «C’est là que les étoiles s’alignent»
Double séisme au Venezuela: «Ça ressemble à une zone de guerre»
Rattrapage
Plus de 30 000 personnes portées disparues
Double séisme au Venezuela: «Ça ressemble à une zone de guerre»
Repêchage de la LNH: le CH va-t-il bouger son 28e choix?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les options des Canadiens de Montréal
Repêchage de la LNH: le CH va-t-il bouger son 28e choix?
Accord irano-américain: l’Iran a-t-il vraiment pris le dessus?
Rattrapage
Arrêt des opérations militaires
Accord irano-américain: l’Iran a-t-il vraiment pris le dessus?
En route vers l'élection: «J'ai encore le feu qui brûle» -Jean-François Roberge
Rattrapage
Il refuse la «résignation» et choisit l'ambition
En route vers l'élection: «J'ai encore le feu qui brûle» -Jean-François Roberge
Troisième lien: Éric Duhaime dénonce le projet de la CAQ
Rattrapage
Des conditions impossibles
Troisième lien: Éric Duhaime dénonce le projet de la CAQ
L'hypothèque inversée: une solution miracle pour financer sa retraite?
Rattrapage
Riche en actifs, pauvre en liquidités...
L'hypothèque inversée: une solution miracle pour financer sa retraite?
Un bilan politique exceptionnel, mais teinté de défis pour Mark Carney
Rattrapage
Sa popularité demeure extrêmement élevée
Un bilan politique exceptionnel, mais teinté de défis pour Mark Carney
Spécial «Soleil» | L’énigme du vendredi 26 juin
Rattrapage
Cantin le matin
Spécial «Soleil» | L’énigme du vendredi 26 juin
Les Misérables: un triomphe grandiose et immersif à Montréal
Rattrapage
Inspiré de l’œuvre emblématique de Victor Hugo
Les Misérables: un triomphe grandiose et immersif à Montréal