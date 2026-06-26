Médaille décernée en 2024, mais pas encore remise

L'astronome, communicateur scientifique et professeur titulaire de didactique des sciences à l'UQAM, Pierre Chastenay, a officiellement reçu son insigne de membre de l’Ordre du Canada, une distinction qui lui avait été décernée en 2024.

La cérémonie s'est déroulée à Rideau Hall sous la présidence de la nouvelle gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, dont il s'agissait de la toute première remise officielle de médailles.

Écoutez Pierre Chastenay aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Revenant sur son parcours exceptionnel, le trifluvien a confié que sa passion pour les étoiles et la communication scientifique remonte à sa tendre enfance, marquée notamment par une première présentation orale sur la comète Kohoutek en 1973, alors qu'il n'était qu'en quatrième année.

Il déplore toutefois la détérioration constante de la qualité du ciel nocturne en raison de la pollution lumineuse urbaine et commerciale, qui nous prive de spectacles grandioses comme la Voie lactée.