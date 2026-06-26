La vague de chaleur extrême qui frappe l'Europe continue de faire des ravages, particulièrement en Espagne, où le mercure frôle les 40 degrés.

Les autorités ont rapporté un bilan d'au moins 327 morts liés à ces températures accablantes au cours des derniers jours seulement, touchant principalement des personnes âgées de plus de 85 ans dans le nord du pays.

La canicule se déplace également vers d'autres pays, comme la France, l'Allemagne, la Belgique et la République tchèque.

Écoutez le journaliste franco-canadien basé à Madrid en Espagne, Romain Chauvet, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Il explique que plus de 2000 lieux culturels et musées en Espagne ouvrent gratuitement leurs portes pour permettre aux citoyens et aux touristes de se rafraîchir.