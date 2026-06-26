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Au moins 327 morts

Canicule en Europe: le bilan s'alourdit en Espagne

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Entendu dans

Cantin le matin

le 26 juin 2026 08:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Canicule en Europe: le bilan s'alourdit en Espagne
Un homme s'évente alors qu'il se repose par une journée de forte chaleur au parc du Retiro à Madrid, en Espagne, le 28 juin 2025. / (AP Photo/Paul White, File)

La vague de chaleur extrême qui frappe l'Europe continue de faire des ravages, particulièrement en Espagne, où le mercure frôle les 40 degrés.

Les autorités ont rapporté un bilan d'au moins 327 morts liés à ces températures accablantes au cours des derniers jours seulement, touchant principalement des personnes âgées de plus de 85 ans dans le nord du pays.

La canicule se déplace également vers d'autres pays, comme la France, l'Allemagne, la Belgique et la République tchèque.

Écoutez le journaliste franco-canadien basé à Madrid en Espagne, Romain Chauvet, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Il explique que plus de 2000 lieux culturels et musées en Espagne ouvrent gratuitement leurs portes pour permettre aux citoyens et aux touristes de se rafraîchir.

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