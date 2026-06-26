La première médiatique de la comédie dramatique musicale Les Misérables a eu lieu jeudi soir au Théâtre Saint-Denis, et le public a été conquis dès le lever du rideau.

Inspiré de l’œuvre emblématique de Victor Hugo, ce spectacle légendaire créé en 1980 s'offre une cure de jeunesse grâce à une mise en scène spectaculaire et une scénographie à couper le souffle, qui utilisent chaque recoin de la scène pour maximiser les perspectives et transporter les spectateurs dans les années 1800.

L'expérience est bonifiée par des projections multimédias dynamiques et fluides, un livret revisité aux paroles plus directes, ainsi que 15 musiciens qui performent entièrement en direct.

La distribution se démarque par des acteurs qui sont également de grands chanteurs, notamment Klara Martel-Laroche dans le rôle de Fantine.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

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