Plus de 30 000 personnes portées disparues

Le Venezuela est plongé dans l'horreur à la suite du double séisme dévastateur qui a frappé le pays ce mercredi. Alors que le bilan officiel provisoire fait état d'au moins 235 morts, la réalité sur le terrain s'annonce beaucoup plus sombre avec plus de 30 000 personnes toujours portées disparues.

À La Guaira, l'une des régions les plus durement touchées, les communications sont totalement rompues et les infrastructures se sont effondrées.

Écoutez l'entrepreneur montréalais Carlos Burgues aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Établi à Valence, dans le nord du pays, il a ressenti la force des secousses depuis son appartement situé au 13e étage. Bien que son édifice ait tenu le coup, il décrit des moments de terreur absolue et témoigne de la situation catastrophique dans les zones plus critiques.