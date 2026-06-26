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Plus de 30 000 personnes portées disparues

Double séisme au Venezuela: «Ça ressemble à une zone de guerre»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 26 juin 2026 08:36

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Double séisme au Venezuela: «Ça ressemble à une zone de guerre»
Double séisme au Venezuela: «Ça ressemble à une zone de guerre» / Pedro Mattey / The Associated Press

Le Venezuela est plongé dans l'horreur à la suite du double séisme dévastateur qui a frappé le pays ce mercredi. Alors que le bilan officiel provisoire fait état d'au moins 235 morts, la réalité sur le terrain s'annonce beaucoup plus sombre avec plus de 30 000 personnes toujours portées disparues.

À La Guaira, l'une des régions les plus durement touchées, les communications sont totalement rompues et les infrastructures se sont effondrées.

Écoutez l'entrepreneur montréalais Carlos Burgues aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Établi à Valence, dans le nord du pays, il a ressenti la force des secousses depuis son appartement situé au 13e étage. Bien que son édifice ait tenu le coup, il décrit des moments de terreur absolue et témoigne de la situation catastrophique dans les zones plus critiques.

«À La Guaira, ça ressemble à une zone de guerre, parce qu'il y a plus de 50 bâtiments qui sont tombés.»

Carlos Burgues

De plus, l'organisation des secours et l'accès aux soins hospitaliers s'avèrent extrêmement laborieux, les listes de patients étant encore dressées à la main dans des hôpitaux publics débordés.

L'aide humanitaire et la coordination citoyenne s'organisent principalement via les réseaux sociaux, alors que des inquiétudes planent quant à la gestion de l'aide par les autorités gouvernementales.

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