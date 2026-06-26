Plus vieux théâtre d'été du Québec

La saison des théâtres d'été est bien débutée au Québec et le plus vieux théâtre de la province, La Marjolaine, fondée en 1960 par Marjolaine Hébert, s'apprête à faire vibrer les spectateurs pour sa saison estivale.

Le comédien Marc-André Coallier, qui s'est porté acquéreur de l'établissement en 2003, présente la programmation estivale, avec en tête d'affiche la pièce Monsieur le Maire qui prend vie à travers des acteurs bien connus du public québécois, tels que Mario Jean et Catherine Proulx-Lemay.

La Boîte à chanson, l'après-théâtre qui a fait la réputation de La Marjolaine, continue d'attirer les foules.

Écoutez le comédien Marc-André Coallier en discuter, vendredi, en compagnie d'Anaïs Guertin-Lacroix et de Philippe Cantin.