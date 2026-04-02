Ils restent de plus en plus longtemps à la maison

La première raison pour avoir un enfant n'est sans doute pas pour les dépenses qui y sont liées. Une étude de l'Université de Sherbrooke révèle qu'avant 2020, il en coûtait jusqu'à 400 000 dollars pour élever un enfant.

Un nombre qui se situe davantage autour du demi-million de dollars en 2026, d'après le professeur à l'UdeS, François Delorme.

Écoutez le père et chroniqueur sportif Jean-François Baril suivi de François Delorme, professeur associé au département de sciences économiques de l’Université de Sherbrooke, à Radio textos.

Les enfants vivent par ailleurs plus longtemps chez leurs parents qu'avant, une réalité que vit Jean-François Baril.