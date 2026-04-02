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Ils restent de plus en plus longtemps à la maison

Coût pour élever un enfant: «On est autour du demi-million en 2026»

par 98.5

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18:08

Entendu dans

Radio textos

le 2 avril 2026 11:03

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Coût pour élever un enfant: «On est autour du demi-million en 2026»
Peut-on vraiment mettre un prix sur un enfant? / Adobe Stock / muro

La première raison pour avoir un enfant n'est sans doute pas pour les dépenses qui y sont liées. Une étude de l'Université de Sherbrooke révèle qu'avant 2020, il en coûtait jusqu'à 400 000 dollars pour élever un enfant.

Un nombre qui se situe davantage autour du demi-million de dollars en 2026, d'après le professeur à l'UdeS, François Delorme.

Écoutez le père et chroniqueur sportif Jean-François Baril suivi de François Delorme, professeur associé au département de sciences économiques de l’Université de Sherbrooke, à Radio textos.

Les enfants vivent par ailleurs plus longtemps chez leurs parents qu'avant, une réalité que vit Jean-François Baril.

«C'est certain que d'avoir un enfant c'est pas une décision comptable, mais maintenant, je pense qu'il faut en tenir compte. Puis je crois que notre étude jette un peu de lumière là-dessus.»

François Delorme

«Nos enfants, on a beau mettre un chiffre sur leur tête puis dire: Ça a coûté 400 000, mettons, je reprendrais aucune de ces cennes là. Les enfants, c'est plein d'autres choses. Ça apporte tellement dans la vie. Mais quand je regarde mes propres enfants, c'est sûr que déjà, ils se demandent comment ils vont faire pour avoir un logement et une voiture.»

Jean-François Baril

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