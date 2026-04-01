Jakub Dobes dans sa zone

José Théodore s'est rendu en avion à Tampa pour assister à la rencontre entre les Canadiens de Montréal et le Lightning.
Écoutez l'ancien gardien des Canadiens José Théodore commenter la situation de l'équipe avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Théo doit quitter un peu avant la fin de la rencontre en raison de l'heure de décollage de son avion;
- Jakub Dobes est dans sa zone;
- C'est quoi, la zone? «Quand tu dans la zone au hockey, la rondelle, c'est comme un ballon de plage. Quand tu n'es pas dans la zone, elle est grosse comme une bille.»;
- Un gardien a toujours un autre gardien devant lui;
- Kucherov ne ferait pas l'unanimité dans le vestiaire du Lightning;
- On discute de l’importance de l’expérience en séries;
- Faisons preuve de prudence avant d'intégrer une super vedette dans l’effectif des Canadiens;
- José Théodore partage son expérience au tournoi de la Fondation Guy Lafleur.