C'est dès la semaine prochaine que débutera la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Canada.
C'est Maxime Crépeau qui sera le gardien no. 1 lors de cet évènement d'envergure.
Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier aborder le sujet alors que le pays jouera son premier match à Toronto, face à la Bosnie-Herzégovine.
«Je trouve ça vraiment le fun des joueurs québécois qui se sont rendus en finale l'an dernier. C'est le fun, ça donne de l'espoir à des jeunes d'ici de jouer avec l'équipe nationale du Canada. Pour moi, le poste de gardien, c'est un poste vraiment névralgique.»