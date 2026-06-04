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Coupe du Monde de la FIFA 2026

Maxime Crépeau comme gardien partant: «Ça donne de l'espoir à des jeunes d'ici»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 juin 2026 16:11

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Maxime Crépeau comme gardien partant: «Ça donne de l'espoir à des jeunes d'ici»
C'est Maxime Crépeau qui sera le gardien no. 1 lors de cet évènement d'envergure. / Nathan Denette / La Presse canadienne

C'est dès la semaine prochaine que débutera la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Canada. 

C'est Maxime Crépeau qui sera le gardien no. 1 lors de cet évènement d'envergure.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier aborder le sujet alors que le pays jouera son premier match à Toronto, face à la Bosnie-Herzégovine. 

«Je trouve ça vraiment le fun des joueurs québécois qui se sont rendus en finale l'an dernier. C'est le fun, ça donne de l'espoir à des jeunes d'ici de jouer avec l'équipe nationale du Canada. Pour moi, le poste de gardien, c'est un poste vraiment névralgique.»

Meeker Guerrier

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