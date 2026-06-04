C'est dès la semaine prochaine que débutera la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Canada.

C'est Maxime Crépeau qui sera le gardien no. 1 lors de cet évènement d'envergure.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier aborder le sujet alors que le pays jouera son premier match à Toronto, face à la Bosnie-Herzégovine.