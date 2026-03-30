Nouveau chef du NPD

Le candidat Avi Lewis a remporté la chefferie du Nouveau Parti démocratique dimanche.
Il succédera donc à Jagmeet Singh, qui avait annoncé sa démission à la fin avril 2025, une fois qu’un successeur serait trouvé, alors que la formation politique n’avait obtenu que 6% des voix aux élections fédérales.
Écoutez le chroniqueur en politique fédérale Dimitri Soudas brosser le portrait de cet homme lundi, au micro de l’animateur Patrick Lagacé.
«Est-ce qu'il a la légitimité idéologique? Absolument. Ce qui manque, par contre, c'est la notoriété auprès du grand public. En termes de promesses, c'est quand même majeur. Il veut l'expansion de l'État, créer des entreprises publiques dans des secteurs clés, comme l'alimentation, les télécommunications, la construction et les produits pharmaceutiques, ainsi que des épiceries publiques...»