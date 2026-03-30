Nouveau chef du NPD

Le candidat Avi Lewis a remporté la chefferie du Nouveau Parti démocratique dimanche.

Il succédera donc à Jagmeet Singh, qui avait annoncé sa démission à la fin avril 2025, une fois qu’un successeur serait trouvé, alors que la formation politique n’avait obtenu que 6% des voix aux élections fédérales.

Écoutez le chroniqueur en politique fédérale Dimitri Soudas brosser le portrait de cet homme lundi, au micro de l’animateur Patrick Lagacé.