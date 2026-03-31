Le ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, est présentement en Chine dans le contexte du rapprochement avec ce pays et des inquiétudes sur le travail forcé des Ouïghours.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La position délicate du Canada envers la Chine et le travail forcé des Ouïghours;
- Les pressions américaines sur le Canada, l’hypocrisie de Donald Trump, et les défis de vérification des chaînes d’approvisionnement;
- Les rumeurs de prorogation du parlement liées à Mark Carney;
- L’importance du contrôle des comités parlementaires pour les libéraux;
- L’impact potentiel des élections partielles, notamment à Terrebonne, sur la majorité;
- Le projet de loi C9 contre la haine.