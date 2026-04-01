Victoire 4 à 1 contre Tampa Bay

Les Canadiens de Montréal ont offert une performance inspirée en défaisant le puissant Lightning de Tampa Bay 4 à 1, s'approchant ainsi à deux points de la 2e place dans la division Atlantique.

Cette victoire, marquée par le 47e but de la saison de Cole Caufield, permet au Tricolore de consolider son avance de dix points sur les premières équipes exclues des séries dans l'Atlantique.

Au-delà du pointage, l'aspect physique a retenu l'attention; Martin St-Louis a salué la maturité de son groupe qui n'hésite plus à répondre à l'animosité adverse.

Devant le filet, Jakub Dobes a été étincelant, repoussant 36 des 37 tirs dirigés vers lui pour freiner les canons de Tampa Bay.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque donner tous les détails, mercredi, à Lagacé le matin.