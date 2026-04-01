L'auteur et réalisateur n'est plus

Le monde de la culture québécoise est en deuil après l’annonce du décès de l’auteur et réalisateur Louis Saia, un véritable monument de l’humour et du cinéma d'ici, à l'âge de 75 ans.

Louis Saia a marqué des générations avec des œuvres cultes, telles que La Petite Vie (en collaboration avec Claude Meunier), les pièces Broue et Les Voisins, ainsi que la saga cinématographique et télévisuelle Les Boys.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson faire le point, mercredi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.

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