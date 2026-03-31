Sandrine, une Lévisienne de 27 ans, était persuadée de participer à Big Brother Québec. Après plusieurs jours dans la maison, elle s'est rendu compte qu'elle était plutôt la vedette de la deuxième saison de Big Brother : Le Piège.

Dans cette variante de la célèbre téléréalité animée par Marie-Mai, dix inconnus ont pour mission d'enfermer une candidate qui ignore totalement qu’elle est au cœur d'un canular.

Écoutez Sandrine et l'animatrice de Big Brother Québec, Marie-Mai, sur la nouvelle saison de la téléréalité, mardi, à Québec maintenant.