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Deuxième saison de Big Brother: le Piège

«C'est impossible à concevoir»: une Lévisienne piégée par Big Brother

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 31 mars 2026 15:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«C'est impossible à concevoir»: une Lévisienne piégée par Big Brother
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Sandrine, une Lévisienne de 27 ans, était persuadée de participer à Big Brother Québec.  Après plusieurs jours dans la maison, elle s'est rendu compte qu'elle était plutôt la vedette de la deuxième saison de Big Brother : Le Piège.

Dans cette variante de la célèbre téléréalité animée par Marie-Mai, dix inconnus ont pour mission d'enfermer une candidate qui ignore totalement qu’elle est au cœur d'un canular.

Écoutez Sandrine et l'animatrice de Big Brother Québec, Marie-Mai, sur la nouvelle saison de la téléréalité, mardi, à Québec maintenant.

«La première saison, c'était le secret le plus complet. Puis, quand on a fait le lancement de la première saison, Sandrine était à l'hôtel; elle ne savait donc rien de l'existence de cette émission.»

Marie-Mai

«T'es dans la maison de Big Brother, t'as des challenges de Big Brother, t'as toute la régie, t'as tout ça. Dans quel monde est-ce que tu peux penser que c'est un piège? C'est impossible à concevoir! Mais je me rappelle l'avoir nommé à plusieurs reprises. Et encore une fois, les comédiens sont excellent.»

Sandrine, victime de la deuxième saison de Big Brother: le Piège

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