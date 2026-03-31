Sandrine, une Lévisienne de 27 ans, était persuadée de participer à Big Brother Québec. Après plusieurs jours dans la maison, elle s'est rendu compte qu'elle était plutôt la vedette de la deuxième saison de Big Brother : Le Piège.
Dans cette variante de la célèbre téléréalité animée par Marie-Mai, dix inconnus ont pour mission d'enfermer une candidate qui ignore totalement qu’elle est au cœur d'un canular.
Écoutez Sandrine et l'animatrice de Big Brother Québec, Marie-Mai, sur la nouvelle saison de la téléréalité, mardi, à Québec maintenant.
«La première saison, c'était le secret le plus complet. Puis, quand on a fait le lancement de la première saison, Sandrine était à l'hôtel; elle ne savait donc rien de l'existence de cette émission.»
«T'es dans la maison de Big Brother, t'as des challenges de Big Brother, t'as toute la régie, t'as tout ça. Dans quel monde est-ce que tu peux penser que c'est un piège? C'est impossible à concevoir! Mais je me rappelle l'avoir nommé à plusieurs reprises. Et encore une fois, les comédiens sont excellent.»