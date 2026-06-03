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Poignardé à mort

Un jeune homme de 22 ans tué en plein après-midi dans un Walmart de Montréal

par 98.5

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5:24

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 juin 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Un jeune homme de 22 ans tué en plein après-midi dans un Walmart de Montréal
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

L'individu de 22 ans qui se trouvait dans un état critique après avoir été blessé lors d'une altercation, mardi, en fin d'après-midi, dans un Wal-mart de Montréal-Nord, a succombé à ses blessures à l'hôpital.

Il devient ainsi la victime du 9e meurtre à survenir cette année sur le territoire du SPVM.

La confrontation a eu lieu vers 16 h 30 entre un groupe d'individus et un homme dans un magasin de la chaîne situé sur le boulevard Henri-Bourassa, près de Lacordaire.

Il n'y a pas d'arrestation en lien avec cette affaire, pour l'instant.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, mercredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Le décès de la fillette de 3 ans, blessée par l'envolée d'un jeu gonflable ce week-end, a été confirmé. Le coroner et le SPVM ont ouvert des enquêtes pour faire la lumière sur l'événement et explorer une possible négligence;
  • Maurice Nadeau, un homme de 72 ans, a écopé d'une peine de 12 ans de prison pour avoir importé 7 kilos d'héroïne lors d'un voyage tout inclus en Afrique du Sud.

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