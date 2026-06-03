Poignardé à mort

L'individu de 22 ans qui se trouvait dans un état critique après avoir été blessé lors d'une altercation, mardi, en fin d'après-midi, dans un Wal-mart de Montréal-Nord, a succombé à ses blessures à l'hôpital.
Il devient ainsi la victime du 9e meurtre à survenir cette année sur le territoire du SPVM.
La confrontation a eu lieu vers 16 h 30 entre un groupe d'individus et un homme dans un magasin de la chaîne situé sur le boulevard Henri-Bourassa, près de Lacordaire.
Il n'y a pas d'arrestation en lien avec cette affaire, pour l'instant.
Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, mercredi, à Lagacé le matin.
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