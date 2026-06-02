Enquête sur le SPAL

Québec déclenche une enquête administrative concernant la mort du jeune Nooran Rezayi, tué par la police dans l'arrondissement St-Hubert, à Longueuil, en septembre 2025.

Le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière, a annoncé que l'enquête portera sur le processus d’avis au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) par la police de Longueuil.

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, l'avait réclamé en décembre à la suite de lettres du BEI faisant état de plusieurs manquements présumés aux obligations légales et réglementaires de la police de Longueuil après le décès du jeune de 15 ans.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, mardi, à Lagacé le matin.

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