L'entreprise SAIL a maintenant trois nouvelles propriétaires.

Écoutez Isabelle Lemay, présidente et cheffe de la direction de SAIL, au micro de Philippe Cantin.

Isabelle Lemay, présidente de Sail plein air, annonce l’acquisition de l’entreprise par trois dirigeantes, dont elle-même.

La présidente souligne la fierté d’une direction féminine, l’importance de la confiance et du soutien et elle dévoile un plan d’expansion ambitieux: ouvrir cinq nouveaux magasins d’ici 2030, principalement au Québec et en Ontario, pour renforcer la présence de Sail dans le secteur du plein air canadien.