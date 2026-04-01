Condamné à verser près de 900 000$ à huit femmes

Dans son tour d'horizon de l’actualité, mercredi, Patrick Lagacé aborde la décision historique de la juge Chantal Tremblay dans la cause civile opposant Gilbert Rozon à celles qu’on appelle les «courageuses».

La juge a officiellement qualifié Rozon de «prédateur sexuel», confirmant le modus operandi dénoncé par les plaignantes depuis des années, soit l'isolement des victimes avant de passer à l'acte.

L'animateur souligne la force du témoignage des neuf femmes et fustige également le témoignage «indigne» des alliés de Rozon, dont l'ex-premier ministre Pierre-Marc Johnson et l'auteur Guy Fournier, venus à la défense du producteur déchu lors du procès.

Écoutez Patrick Lagacé réagir, mercredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.