Condamné à verser près de 900 000$ à huit femmes

Dans son tour d'horizon de l’actualité, mercredi, Patrick Lagacé aborde la décision historique de la juge Chantal Tremblay dans la cause civile opposant Gilbert Rozon à celles qu’on appelle les «courageuses».
La juge a officiellement qualifié Rozon de «prédateur sexuel», confirmant le modus operandi dénoncé par les plaignantes depuis des années, soit l'isolement des victimes avant de passer à l'acte.
L'animateur souligne la force du témoignage des neuf femmes et fustige également le témoignage «indigne» des alliés de Rozon, dont l'ex-premier ministre Pierre-Marc Johnson et l'auteur Guy Fournier, venus à la défense du producteur déchu lors du procès.
Écoutez Patrick Lagacé réagir, mercredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.
«Ce qui m'a toujours frappé dans les histoires autour de Gilbert Rozon, c'est le modus operandi. "Hey, viens chez nous, viens à mon bureau, viens à ma chambre d'hôtel." Et là, une fois que la porte est fermée, Rozon passait à l'action. Ça a été le cas pour des femmes de tous âges, à plein d'époques, dans plein de contextes [...] On peut maintenant le dire, c'est un prédateur sexuel...»
Autres sujets abordés
- 8e féminicide à Montréal, dans le quartier Saint-Michel;
- La publication d'un ouvrage sur le tueur à gages Frédéric Silva suspendue d'urgence par la Cour supérieure;
- Course à la chefferie de la CAQ: Lionel Carmant revient soutenir Christine Fréchette;
- Donald Trump multiplie les déclarations contradictoires sur un retrait américain de l'Iran;
- Affaire Mohamed Bekkali: l'homme qui a insulté des policiers a reçu une contravention à Longueuil et fait face à des doutes sur ses affaires fiscales;
- Décès de Louis Saïa: le milieu culturel québécois pleure la perte du créateur des Voisins, de Broue et des Boys, décédé à l'âge de 75 ans.