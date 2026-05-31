Autre décès dans le monde du hockey

Le hockeyeur Dennis Hull, le frère de la légende Bobby Hull, est décédé à l'âge de 81 ans. Les causes du décès demeurent inconnues pour l'instant.

Celui qui a joué 13 saisons au sein de l'organisation des Blackhawks de Chicago est connu pour avoir aidé le Canada à remporter la Série du siècle de 1972 face à l'URSS. Les Blackhawks ont d'ailleurs rendu hommage à l'ancien numéro 10 sur leurs réseaux sociaux.

En 959 rencontres dans la LNH, l'allier gauche a amassé 303 buts et 351 mentions d'aide pour un total de 654 points.

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