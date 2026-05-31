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Autre décès dans le monde du hockey

Dennis Hull, frère de Bobby Hull, rend l'âme à 81 ans

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 31 mai 2026 08:57

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Dennis Hull, frère de Bobby Hull, rend l'âme à 81 ans
Le neveu de Dennis Hull a fait l'annonce de son décès sur les médias sociaux. / Cogeco Média

Le hockeyeur Dennis Hull, le frère de la légende Bobby Hull, est décédé à l'âge de 81 ans. Les causes du décès demeurent inconnues pour l'instant.

Celui qui a joué 13 saisons au sein de l'organisation des Blackhawks de Chicago est connu pour avoir aidé le Canada à remporter la Série du siècle de 1972 face à l'URSS. Les Blackhawks ont d'ailleurs rendu hommage à l'ancien numéro 10 sur leurs réseaux sociaux.

En 959 rencontres dans la LNH, l'allier gauche a amassé 303 buts et 351 mentions d'aide pour un total de 654 points.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Sébastien faire le tour de l'actualité sportive, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.

Autres sujets abordés:

  • Les Roses de Montréal s'inclinent dans leur premier match de la saison;
  • Arnaud Desjardins retranché par les Alouettes;
  • Les Spurs rejoignent les Knicks en grande finale de la NBA.

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