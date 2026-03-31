Condamné au civil

La poursuite de neuf femmes contre Gilbert Rozon pourrait se rendre jusqu'en Cour Suprême, malgré leur victoire, mardi, face au fondateur de Juste pour rire.

L'avocate Me Guylaine Bachand explique toutefois qu'à son avis, la cause pourrait être difficile à être portée en appel.

Il faudrait que M. Rozon et son avocat trouvent des erreurs de droit dans la décision de la juge Tremblay, qui l'a condamné à payé 881 000 dollars à huit des neuf «Courageuses».

Écoutez Me Guylaine Bachand analyser la nouvelle à l'émission de Philippe Cantin, Le Québec maintenant.