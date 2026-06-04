L'inspecteur-chef David Shane du SPVM a fait le bilan de la sécurité à Montréal après une série d'incidents, notamment le meurtre tragique d'un jeune homme de 22 ans dans un Walmart, pour lequel quatre adolescents de 15 ans ont été rapidement arrêtés.

Malgré la nature préoccupante de ces événements récents, il a souligné une baisse de 50 % de la violence armée à Montréal depuis quelques années, attribuant ce succès à une collaboration accrue avec les organismes communautaires.

Par ailleurs, le SPVM sollicite l'aide du public pour identifier des individus impliqués dans la simulation de l'exécution du ministre Jean Boulet lors d'une manifestation.

Écoutez David Shane, inspecteur-chef au SPVM, responsable des communications, au micro de Philippe Cantin jeudi après-midi.