 Aller au contenu
Bilan de la sécurité

Violence armée: baisse de 50 % des incidents à Montréal selon le SPVM

par 98.5

0:00
11:14

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 juin 2026 16:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Violence armée: baisse de 50 % des incidents à Montréal selon le SPVM
David Shane, inspecteur-chef au SPVM / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

L'inspecteur-chef David Shane du SPVM a fait le bilan de la sécurité à Montréal après une série d'incidents, notamment le meurtre tragique d'un jeune homme de 22 ans dans un Walmart, pour lequel quatre adolescents de 15 ans ont été rapidement arrêtés.

Malgré la nature préoccupante de ces événements récents, il a souligné une baisse de 50 % de la violence armée à Montréal depuis quelques années, attribuant ce succès à une collaboration accrue avec les organismes communautaires.

Par ailleurs, le SPVM sollicite l'aide du public pour identifier des individus impliqués dans la simulation de l'exécution du ministre Jean Boulet lors d'une manifestation.

Écoutez David Shane, inspecteur-chef au SPVM, responsable des communications, au micro de Philippe Cantin jeudi après-midi. 

«Si vous me permettez, je ne cherche pas à minimiser. Chaque cas est un cas de trop. C'est des drames pour les familles. Mais il faut quand même souligner que, dans les dernières années, on a quand même réduit de près de 50 % la violence armée à Montréal. Donc, il y a quand même de l'espoir.»

David Shane, inspecteur-chef au SPVM

Vous aimerez aussi

Les circulaires du jeudi: poulet, porc et homard à l’honneur
Lagacé le matin
Les circulaires du jeudi: poulet, porc et homard à l’honneur
0:00
5:01
«Ottawa veut soutenir le développement de l'IA, mais aussi bien l'encadrer»
Le Québec maintenant
«Ottawa veut soutenir le développement de l'IA, mais aussi bien l'encadrer»
0:00
11:03
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Pièce Deuxième partie: les cinq dernières représentations annulées
Rattrapage
Pièce dans laquelle jouait Patrick Bruel
Pièce Deuxième partie: les cinq dernières représentations annulées
Maxime Crépeau comme gardien partant: «Ça donne de l'espoir à des jeunes d'ici»
Rattrapage
Coupe du Monde de la FIFA 2026
Maxime Crépeau comme gardien partant: «Ça donne de l'espoir à des jeunes d'ici»
«On risque d'avoir mis 1 M$ sans avoir de locataire permanent» -Alexandre Pratt
Rattrapage
Rénover l'intérieur du Stade olympique
«On risque d'avoir mis 1 M$ sans avoir de locataire permanent» -Alexandre Pratt
Au-delà du couple: Meeker Guerrier redéfinit les rencontres amoureuses
Rattrapage
Le dating sans tabou
Au-delà du couple: Meeker Guerrier redéfinit les rencontres amoureuses
«Ottawa veut soutenir le développement de l'IA, mais aussi bien l'encadrer»
Rattrapage
Stratégie nationale en IA du fédéral
«Ottawa veut soutenir le développement de l'IA, mais aussi bien l'encadrer»
Des robots québécois pour le ravitaillement, l'évacuation et la reconnaissance
Rattrapage
Avec la Défense canadienne
Des robots québécois pour le ravitaillement, l'évacuation et la reconnaissance
«Pour la majorité des gens, le pouvoir d'achat a augmenté» -Michèle Boisvert
Rattrapage
Ménages québécois entre 2019 et 2025
«Pour la majorité des gens, le pouvoir d'achat a augmenté» -Michèle Boisvert
Un revers symbolique pour le président américain
Rattrapage
Guerre en Iran
Un revers symbolique pour le président américain
«Le mauvais film des tarifs américains est de retour» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Économie mondiale
«Le mauvais film des tarifs américains est de retour» -Dimitri Soudas
«C'est l'exemple d'un dossier qui ne coûte rien du budget et qui a un impact»
Rattrapage
Futur projet de loi sur les boissons énergisantes
«C'est l'exemple d'un dossier qui ne coûte rien du budget et qui a un impact»
«Je suis éblouie par le talent de ces musiciens» -Guylaine Tremblay
Rattrapage
Concours musical international de Montréal
«Je suis éblouie par le talent de ces musiciens» -Guylaine Tremblay
«Je suis tannée que les femmes en politique aient des commentaires»
Rattrapage
Duhaime qualifie de «matante», Christine Fréchette
«Je suis tannée que les femmes en politique aient des commentaires»
L'acquittement a réglé l'aspect judiciaire, mais le malaise n'a jamais disparu
Rattrapage
Carter Hart, acquitté d'agressions sexuelles
L'acquittement a réglé l'aspect judiciaire, mais le malaise n'a jamais disparu
Félix Auger-Aliassime éliminé par Flavio Cobolli à Roland-Garros
Rattrapage
En quarts de finale
Félix Auger-Aliassime éliminé par Flavio Cobolli à Roland-Garros