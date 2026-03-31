Même endettés

Une étude de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM révèle qu'une majorité de Québécois, bien qu'endettée, tient à voyager.

Plusieurs sont même prêts à couper dans leur budget d'épicerie pour faire une plus grande place au voyage, qu'ils considèrent bon pour leur santé mentale.

Les Québécois devraient se tourner vers les voyages locaux, au Québec, s'ils veulent à la fois économiser et pourquoi pas réduire leurs émissions de GES en même temps, recommande Marc-Antoine Vachon, expert sur le sujet.

Écoutez Marc-Antoine Vachon, titulaire de la Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM et co-directeur de l’étude sur les habitudes de voyage des Québécois, aborder le tout, mardi, à La commission.