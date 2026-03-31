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Même endettés

Les Québécois veulent absolument voyager: «C'est notre petit bonbon, notre luxe»

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Entendu dans

La commission

le 31 mars 2026 14:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les Québécois veulent absolument voyager: «C'est notre petit bonbon, notre luxe»
L'inflation ne ralentit pas les voyageurs québécois dans leur intention de visiter de nouveaux endroits du monde / Adobe Stock / Song_about_summer

Une étude de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM révèle qu'une majorité de Québécois, bien qu'endettée, tient à voyager.

Plusieurs sont même prêts à couper dans leur budget d'épicerie pour faire une plus grande place au voyage, qu'ils considèrent bon pour leur santé mentale.

Les Québécois devraient se tourner vers les voyages locaux, au Québec, s'ils veulent à la fois économiser et pourquoi pas réduire leurs émissions de GES en même temps, recommande Marc-Antoine Vachon, expert sur le sujet.

Écoutez Marc-Antoine Vachon, titulaire de la Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM et co-directeur de l’étude sur les habitudes de voyage des Québécois, aborder le tout, mardi, à La commission.

«Généralement, on est satisfaits de notre voyage. Mais quand on regarde le rapport qualité-prix, l'indice descend un peu. Alors on aime ça, mais est ce qu'on a l'impression d'en avoir pour notre argent? Là, il y a quand même un petit drapeau jaune.»

Marc-Antoine Vachon

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