GP de Formule 1, Canadien, Cirque du Soleil...

Un vent d’effervescence souffle sur la métropole, qualifié de plus important week-end touristique des cinq dernières années par Aurélie de Blois, porte-parole de Tourisme Montréal.

La convergence du Grand Prix de Formule 1, des succès du Canadien en séries éliminatoires et du Cirque du Soleil engendre des retombées massives, propulsant le taux d'occupation des hôtels jusqu'à 95 %.

Cette frénésie se fait ressentir jusque dans les bars sportifs.

Jean Bédard, président de La Cage, rapporte des achalandages records et une logistique hors norme pour répondre à la demande, malgré le casse-tête des horaires étudiants en période d’examens.

Écoutez Aurélie de Blois, porte-parole de Tourisme Montréal et Jean Bédard, président de La Cage, en discuter avec Philippe Cantin vendredi.