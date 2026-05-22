Le long parcours du Tricolore en séries éliminatoires est payant, très payant même, pour l'organisation.

Contrairement à la saison régulière, les profits générés lors des matchs à domicile en séries sont colossaux, notamment parce que les joueurs ne reçoivent aucun salaire de leur équipe durant cette période.

Le modèle d'affaires de la Ligue nationale de hockey (LNH) prévoit que la masse salariale des équipes couvre uniquement la saison régulière. En séries, les revenus provenant de la vente de billets, de chandails et des concessions au Centre Bell augmentent drastiquement la marge de profit par événement.

On estime qu'un seul match à domicile en séries peut rapporter environ sept millions de dollars de profit net aux propriétaires.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond, vendredi, à Lagacé le matin.