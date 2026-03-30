Les journalistes sportifs peuvent se targuer d'avoir le plus beau métier du monde, de l'avis d'Andréanne Barbeau, qui travaille à RDS.

Elle témoigne de la chance qu'elle a de pratiquer un emploi qui lui permet «d'être payée» à regarder et commenter du sport, ce que constate aussi Guillaume Lepage de LNH.com,

Écoutez les journalistes Andréanne Barbeau de RDS et Guillaume Lepage, de LNH.com raconter leur métier et leurs analyses du sport avec l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois.

Ils analysent également les parties des Canadiens, mentionnant que les séries sont à portée de main pour la formation, mais que «ça fait quelques matchs que les joueurs du 2e trio en arrachent».