L'été est une saison estivale, mais aussi une saison de diversité sportive quant à la diversité des contenus.
Écoutez Henri Agin faire le portrait de cette diversité en compagnie d'Eric Hoziel aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La diversité des sujets sportifs abordés durant la saison estivale: hockey, le Tour de France, Coupe du monde, baseball, volleyball, etc.;
- On analyse le contrat de Macklin Celebrini avec les Sharks;
- On discute de la stratégie salariale des Canadiens de Montréal et de l'importance du leadership;
- La mentalité collective instaurée par Jeff Gorton, Kent Hughes et Martin St-Louis, tout en soulignant l'intégration culturelle des joueurs à Montréal.