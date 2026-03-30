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En route vers les séries?

CH: «C'est vraiment une équipe à l'image de Martin St-Louis»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 mars 2026 19:42

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Tony Marinaro
Tony Marinaro
CH: «C'est vraiment une équipe à l'image de Martin St-Louis»
En zone offensive avec Tony Marinaro / Cogeco Média

Ça prendrait un désastre pour que les Canadiens ne fassent pas les séries, analyse Tony Marinaro.

Le tricolore a joué du hockey de séries éliminatoires lors de ses cinq dernières parties, qui s'avèrent être des victoires.

Il compare le jeu des Canadiens à celui qu'ils avaient dans les années 1970: ils n'ont pas besoin de beaucoup de tirs pour marquer des buts.

Écoutez la chronique sportive de Tony Marinaro à l'émission Les amateurs de sports, animée par Mario Langlois.

«Quand je regarde les Canadiens comme un tout, c'est vraiment une équipe à l'image de Martin St-Louis.»

Mario Langlois

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