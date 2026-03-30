En route vers les séries?

Ça prendrait un désastre pour que les Canadiens ne fassent pas les séries, analyse Tony Marinaro.

Le tricolore a joué du hockey de séries éliminatoires lors de ses cinq dernières parties, qui s'avèrent être des victoires.

Il compare le jeu des Canadiens à celui qu'ils avaient dans les années 1970: ils n'ont pas besoin de beaucoup de tirs pour marquer des buts.

Écoutez la chronique sportive de Tony Marinaro à l'émission Les amateurs de sports, animée par Mario Langlois.