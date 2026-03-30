Policière insultée dans une vidéo virale

Le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, n'a pas mâché ses mots à la suite de la diffusion d'une vidéo virale montrant un automobiliste insultant copieusement une policière du SPVM lors d'une intervention en juin 2025. Choqué par le manque de respect flagrant et le sexisme de l'individu, le ministre a tenu à saluer le professionnalisme et le sang-froid de l'agente.

Écoutez le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, qui est aussi un ancien policier et porte-parole du SPVM, réagir à La commission lundi.