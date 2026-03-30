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Policière insultée dans une vidéo virale

«C'est pas écoutable, c'est un manque de respect flagrant» -Ian Lafrenière

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14:12

Entendu dans

La commission

le 30 mars 2026 13:14

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«C'est pas écoutable, c'est un manque de respect flagrant» -Ian Lafrenière
Ian Lafrenière / La Presse Canadienne

Le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, n'a pas mâché ses mots à la suite de la diffusion d'une vidéo virale montrant un automobiliste insultant copieusement une policière du SPVM lors d'une intervention en juin 2025. Choqué par le manque de respect flagrant et le sexisme de l'individu, le ministre a tenu à saluer le professionnalisme et le sang-froid de l'agente.

Écoutez le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, qui est aussi un ancien policier et porte-parole du SPVM, réagir à La commission lundi. 

«Je ne peux pas croire que quelqu'un s'adresse comme ça à une femme, à une autre personne, c'est pas écoutable. [...] De s'en prendre comme ça à l'image, à la personne qui est force de loi, c'est totalement inacceptable.» 

Ian Lafrenière

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