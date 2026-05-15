L'ombre de la Loi sur la clarté

Interrogé sur les aspirations souverainistes de l'Alberta, jeudi à Ottawa, le premier ministre Mark Carney a rappelé l'importance des règles parlementaires lorsqu'il est question de référendum.

Cette intervention a toutefois servi de munitions au Bloc québécois et au Parti québécois, qui réitèrent que le Québec ne renoncera jamais à sa capacité démocratique de s'autodéterminer.

Le retour du débat sur la question parlementaire ainsi que sur le seuil de victoire est lancé à La commission.

Écoutez la discussion à ce sujet entre les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi après-midi.

Luc Ferrandez critique l'interprétation historique de cette loi, soulignant que la Cour suprême impose une obligation de négocier en cas de victoire souverainiste.

Il estime également qu'un résultat serré (50 % plus un) créerait un malaise social profond.

Pour sortir de l'impasse entre fédéralisme et indépendance, les animateurs explorent l'idée de «référendums sectoriels» visant à rapatrier des pouvoirs précis (immigration, environnement, justice) tout en restant au sein du Canada.