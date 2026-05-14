Pourquoi ça coûte si cher?

Rénover la toiture en bardeaux d'un bungalow standard devrait coûter aux alentours de 11 500 $, incluant la main-d'œuvre et les matériaux.

Pourtant, certains entrepreneurs n'hésitent pas à facturer jusqu'à 25 000 $ ou 30 000 $, un prix jugé excessif par l'entrepreneur général Hugues Nadeau.

Les coûts peuvent toutefois grimper rapidement si la structure nécessite un échafaudage complexe, dont la facture seule peut atteindre 7000 $.

Écoutez Hugues Nadeau, entrepreneur, chroniqueur et «homme à tout faire», expliquer les réalités du marché, jeudi après-midi, à La commission.