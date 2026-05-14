Pourquoi ça coûte si cher?

Rénover la toiture en bardeaux d'un bungalow standard devrait coûter aux alentours de 11 500 $, incluant la main-d'œuvre et les matériaux.
Pourtant, certains entrepreneurs n'hésitent pas à facturer jusqu'à 25 000 $ ou 30 000 $, un prix jugé excessif par l'entrepreneur général Hugues Nadeau.
Les coûts peuvent toutefois grimper rapidement si la structure nécessite un échafaudage complexe, dont la facture seule peut atteindre 7000 $.
Écoutez Hugues Nadeau, entrepreneur, chroniqueur et «homme à tout faire», expliquer les réalités du marché, jeudi après-midi, à La commission.
«Pour une maison qui n’a pas de difficulté d'échafaudage [...] On utilise la règle du pouce et c'est à peu près 170 $ du paquet [de bardeaux].»
Le choix des matériaux influence aussi la durabilité et le prix.
Le bardeau architectural moderne, fait de fibre de verre plutôt que de carton, offre une résistance accrue aux intempéries et peut durer de 30 à 35 ans.