Prix du carburant

La volatilité du prix du kérosène, causée par le conflit au Moyen-Orient, frappe de plein fouet l'industrie aérienne, et Air Transat n'y échappe pas.

Dans un communiqué publié vendredi, la compagnie québécoise parle de pertes quotidiennes d'environ un million de dollars liées uniquement au coût du carburant, ce qui représente des coûts supplémentaires de 70 millions de dollars pour les deux derniers mois seulement.

Écoutez Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile, faire le point, vendredi après-midi, à La commission.

Selon l'expert, cette crise est généralisée et menace particulièrement les transporteurs à bas prix.

Il estime également qu'un retour à la normale sera lent, même si le conflit devait se résorber rapidement.