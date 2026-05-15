 Aller au contenu
Proposition de Québec solidaire

Taxer les riches: peut-on s'inspirer du maire de New York?

par 98.5

0:00
2:21

Entendu dans

La commission

le 15 mai 2026 12:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Taxer les riches: peut-on s'inspirer du maire de New York?
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Québec solidaire propose de taxer la fortune des riches au-delà de 25 millions et 100 millions, en s’inspirant du budget de New York, qui a réduit son déficit de 12 milliards de dollars grâce à une taxe pied à terre sur les logements de plus de 5 millions de dollars et des coupes de 750 millions, totalisant 1,2 milliard. 

Pour son édito, Luc Ferrandez explique en quoi diffère la situation du Québec et la ville de New York.

Que pense-t-il vraiment de la proposition de Québec Solidaire?

Écoutez le commissaire Luc Ferrandez à ce sujet, lors de son édito, vendredi midi. 

Autre sujet abordé:

  • La discussion entre Donald Trump et Xi Jinping sur l’intelligence artificielle et les armes autonomes.

Vous aimerez aussi

Taxer les ultrariches: une milliardaire montréalaise appuie la proposition de QS
La commission
Taxer les ultrariches: une milliardaire montréalaise appuie la proposition de QS
0:00
8:18
Sondage: «Le vote est extrêmement divisé»
Lagacé le matin
Sondage: «Le vote est extrêmement divisé»
0:00
4:47
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Hydro-Québec veut doubler les tarifs des centres de données
Rattrapage
Augmenter de 800 mégawatts la demande au Québec
Hydro-Québec veut doubler les tarifs des centres de données
La guerre au Moyen-Orient coûte plus de 1 M$ par jour à Air Transat
Rattrapage
Prix du carburant
La guerre au Moyen-Orient coûte plus de 1 M$ par jour à Air Transat
Référendums: Ottawa devrait-il se mêler de ses affaires?
Rattrapage
L'ombre de la Loi sur la clarté
Référendums: Ottawa devrait-il se mêler de ses affaires?
Trump en Chine: Taïwan et l'Iran au cœur des tensions entre les deux puissances
Rattrapage
Diplomatie internationale
Trump en Chine: Taïwan et l'Iran au cœur des tensions entre les deux puissances
Le fax en pharmacie: une technologie «préhistorique» toujours indispensable
Rattrapage
Sécurité des données
Le fax en pharmacie: une technologie «préhistorique» toujours indispensable
Vaste coup de filet contre la pédopornographie au Québec
Rattrapage
4 millions de fichiers saisis
Vaste coup de filet contre la pédopornographie au Québec
Le printemps 2026: quand le Québec entier s'enflamme pour le CH
Rattrapage
La commission
Le printemps 2026: quand le Québec entier s'enflamme pour le CH
La Victoire et les Canadiens en action jeudi soir
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée!
La Victoire et les Canadiens en action jeudi soir
Amigo Express lance une plateforme de covoiturage pour le travail
Rattrapage
La commission
Amigo Express lance une plateforme de covoiturage pour le travail
Le Canada veut doubler sa production d'électricité d’ici 2050
Rattrapage
1 billion en investissements
Le Canada veut doubler sa production d'électricité d’ici 2050
Rénovation: le juste prix pour refaire son toit en 2026
Rattrapage
Pourquoi ça coûte si cher?
Rénovation: le juste prix pour refaire son toit en 2026
«Il y a deux trois aspects qui doivent mieux fonctionner pour les Canadiens»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Cinquième match Canadiens-Sabres
«Il y a deux trois aspects qui doivent mieux fonctionner pour les Canadiens»
18,8% de conspirationnistes convaincus au Canada: «Le doute a progressé»
Rattrapage
Augmentation depuis la pandémie
18,8% de conspirationnistes convaincus au Canada: «Le doute a progressé»
Infrastructures en péril: vers un fonds de 15,7 milliards?
Rattrapage
Déficit municipal
Infrastructures en péril: vers un fonds de 15,7 milliards?