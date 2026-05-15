Québec solidaire propose de taxer la fortune des riches au-delà de 25 millions et 100 millions, en s’inspirant du budget de New York, qui a réduit son déficit de 12 milliards de dollars grâce à une taxe pied à terre sur les logements de plus de 5 millions de dollars et des coupes de 750 millions, totalisant 1,2 milliard.

Pour son édito, Luc Ferrandez explique en quoi diffère la situation du Québec et la ville de New York.

Que pense-t-il vraiment de la proposition de Québec Solidaire?

Écoutez le commissaire Luc Ferrandez à ce sujet, lors de son édito, vendredi midi.

Autre sujet abordé: