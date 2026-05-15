La commission

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur la victoire spectaculaire du Canadien de Montréal, qui a comblé un déficit pour l'emporter 6-3 contre Buffalo jeudi soir.

Nathalie décrit un état de «grâce» et une émotion intense, tandis que Luc, plus empathique envers les perdants, souligne l'engouement exceptionnel à travers le Québec, du Centre Bell au Centre Vidéotron.

Le duo discute de l'idée d'une parade pour remercier les joueurs malgré l'issue de la saison, et Luc propose que les commerçants distribuent des cadeaux pour prévenir les débordements en cas de victoire majeure.

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter du sujet chaud de l'actualité, vendredi midi.