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Le printemps 2026: quand le Québec entier s'enflamme pour le CH

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Entendu dans

La commission

le 15 mai 2026 12:20

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le printemps 2026: quand le Québec entier s'enflamme pour le CH
La commission / Cogeco Média

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur la victoire spectaculaire du Canadien de Montréal, qui a comblé un déficit pour l'emporter 6-3 contre Buffalo jeudi soir. 

Nathalie décrit un état de «grâce» et une émotion intense, tandis que Luc, plus empathique envers les perdants, souligne l'engouement exceptionnel à travers le Québec, du Centre Bell au Centre Vidéotron.

Le duo discute de l'idée d'une parade pour remercier les joueurs malgré l'issue de la saison, et Luc propose que les commerçants distribuent des cadeaux pour prévenir les débordements en cas de victoire majeure.

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter du sujet chaud de l'actualité, vendredi midi. 

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