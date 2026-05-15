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La fièvre des séries s'empart du Québec

«Le Canadien a cette valeur unique de rassemblement social» -Mario Langlois

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Entendu dans

La commission

le 15 mai 2026 14:53

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

«Le Canadien a cette valeur unique de rassemblement social» -Mario Langlois
Mario Langlois / Cogeco Média

Alors que le Canadien de Montréal se retrouve à une seule victoire de la finale de conférence, la «fièvre des séries» s'empare de la province et transcende les générations de supporters. 

Mario Langlois observe que ce succès sportif agit comme un remède contre le cynisme ambiant.

Selon lui, la résilience de l'équipe et le leadership de Martin St-Louis créent un sentiment de collectivité rare, rappelant que le sport a cette valeur unique de rassemblement social au Québec.

Écoutez Mario Langlois analyser l'impact des belles performances du Canadien contre les Sabres sur la société québécoise, vendredi midi, à La commission.

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