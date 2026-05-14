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Amigo Express lance une plateforme de covoiturage pour le travail

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Entendu dans

La commission

le 14 mai 2026 14:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Amigo Express lance une plateforme de covoiturage pour le travail
Amigo Express lance une plateforme de covoiturage pour le travail. / Eugenio Marongiu / Adobe Stock

Amigo Express, l'entreprise québécoise bien connue pour ses services de covoiturage interurbain depuis 20 ans, propose désormais une solution gratuite pour les trajets quotidiens entre le domicile et le travail partout au Québec.

Écoutez Marc-Olivier Vachon, directeur général d'Amigo Express, faire le point, jeudi après-midi, à La commission.

Le service utilise un algorithme similaire à celui de «Facebook Marketplace» pour mettre en relation des usagers ayant des horaires et des trajets réguliers.

Malgré une faible adoption du covoiturage domicile-travail (4-5 % au Québec), la demande augmente avec la hausse du prix de l’essence et les avantages des voies réservées.

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