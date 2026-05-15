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École secondaire Saint-Henri

Agression au couteau devant une école: un ado de 15 ans dans un état grave

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 mai 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Agression au couteau devant une école: un ado de 15 ans dans un état grave
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un adolescent de 15 ans repose dans un état critique, mais stable, après avoir été poignardé jeudi midi devant l’école secondaire Saint-Henri, à Montréal.

L'agression, survenue en plein milieu de la journée alors que de nombreux élèves circulaient pour l'heure du dîner, a semé le chaos et l'inquiétude dans le quartier.

Bien que la victime ne soit pas un élève de cet établissement, l'événement a profondément ébranlé la communauté scolaire, alors que les suspects sont toujours en fuite.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point sur la situation, vendredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Un homme de 59 ans lutte pour sa vie après avoir foncé avec sa voiture sur la terrasse d'un commerce de la rue Sherbrooke Ouest cette nuit.
  • Dossier Daniel Rochefort: l'avocat civiliste, visé par de nouvelles accusations d'agression sexuelle sur une mineure, demeure détenu jusqu'à son enquête sur remise en liberté mardi prochain.

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